Criscitiello contro tutti | Non è mai rigore Se non avesse avuto le palle di Conte questo campionato era finito
In un intervento a Sportitalia, Criscitiello ha espresso il suo punto di vista sul rigore assegnato all’Inter, criticando la decisione e sottolineando come, senza la determinazione di Conte, il campionato sarebbe ormai concluso. La sua analisi si concentra sulle dinamiche delle partite e sulle decisioni arbitrali, evidenziando il ruolo della leadership e della tenacia nel percorso della squadra.
Inter News 24 Criscitiello a Sportitalia ha mosso uno sfogo pesante sul calcio di rigore assegnato all’Inter per il contatto tra Beukema e Mkhitaryan. Il contatto tra Beukema e Mkhitraryan che ha portato al calcio di rigore dopo On Field Review sembra un episodio abbastanza chiaro, corretto concedere il tiro dal dischetto per uno ‘step on foot’, così prevede il regolamento. C’è però chi non è d’accordo! Questo è il caso di Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, che si è espresso così sull’episodio che ha portato al momentaneo 2-1 della squadra di Chivu: «Quello di Milano non è mai rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Rigore Napoli: Rocchi su tutte le furie ma se avesse deciso l’arbitro (e non il guardalinee), sarebbe stato diverso
Leggi anche: Materazzi certo: «Inter favorita col Napoli, mai avuto dubbi su Chivu! All’andata un rigore mai visto nella storia del calcio, chi vede le partite si accorge di quella cosa»
Criscitiello: "Non è mai rigore, Conte ha straragione. Il campionato stava per essere deciso dall'AIA" - In un editoriale il giornalista sportivo Michele Criscitiello si è lamentato del rigore assegnato all'Inter contro il Napoli. msn.com
Criscitiello choc “In Nazionale ci vogliono gli italiani!” E si scaglia contro Retegui dopo Israele-Italia - Nella partita di ieri sera tra Israele e Italia non è spiccato tra i protagonisti l’attaccante capocannoniere dell’ultima Serie A, Mateo Retegui, che comunque ha realizzato 3 assist nei 5 gol messi a ... ilsussidiario.net
Criscitiello: "Basta con questo schifo, via Zappi e Rocchi. Prendiamo Orsato" - Michele Criscitiello a valanga contro i vertici del mondo arbitrale alla luce degli ormai tanti, troppi errori nel corso delle partite di Serie A. msn.com
Michele Criscitiello si scatena contro la classe arbitrale: ne ha per tutti nel suo editoriale su Sportitalia.it "Il virgolettato è di Conte ma noi ci prendiamo tutto e ne facciamo un titolo. Non è un problema di colori perché oggi ne trae vantaggio l’Inter, domani il - facebook.com facebook
Criscitiello stupisce tutti La situazione attuale raccontata dal giornalista x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.