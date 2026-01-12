In un intervento a Sportitalia, Criscitiello ha espresso il suo punto di vista sul rigore assegnato all’Inter, criticando la decisione e sottolineando come, senza la determinazione di Conte, il campionato sarebbe ormai concluso. La sua analisi si concentra sulle dinamiche delle partite e sulle decisioni arbitrali, evidenziando il ruolo della leadership e della tenacia nel percorso della squadra.

Inter News 24 Criscitiello a Sportitalia ha mosso uno sfogo pesante sul calcio di rigore assegnato all’Inter per il contatto tra Beukema e Mkhitaryan. Il contatto tra Beukema e Mkhitraryan che ha portato al calcio di rigore dopo On Field Review sembra un episodio abbastanza chiaro, corretto concedere il tiro dal dischetto per uno ‘step on foot’, così prevede il regolamento. C’è però chi non è d’accordo! Questo è il caso di Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, che si è espresso così sull’episodio che ha portato al momentaneo 2-1 della squadra di Chivu: «Quello di Milano non è mai rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Criscitiello contro tutti: «Non è mai rigore. Se non avesse avuto le palle di Conte, questo campionato era finito»

