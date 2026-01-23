Ferrari presenta la monoposto per il Mondiale F1 | svelata la SF-26 regolamento rivoluzionato Primo rombo per Hamilton

Ferrari ha presentato la SF-26, la monoposto con cui affronterà il Campionato del Mondo di Formula 1 2026. La stagione, che inizierà con i Test a Barcellona, sarà influenzata da un regolamento tecnico innovativo, destinato a modificare gli equilibri in pista. La vettura rappresenta un passo importante per il team, in un contesto di cambiamenti regolamentari che promettono di ridefinire gli scenari della massima competizione automobilistica.

Oggi è stata presentata la Ferrari SF-26, la monoposto con cui il Cavallino Rampante affronterà il Mondiale F1 2026: la stagione, che si aprirà settimana prossima con i primi Test a porte chiuse in quel di Barcellona, sarà caratterizzata da un nuovo regolamento tecnico che potrebbe rimescolare le carte in tavola. La Scuderia italiana avrà fatto correttamente i compiti a casa e avrà costruito una vettura in grado di battagliare per la conquista del titolo iridato? La livrea è di colore rosso (si è tornati alla vernice lucida dopo sette anni di opaco, la tonalità è molto più accesa), ma emerge in maniera importante il bianco nella parte posteriore e nella zona dell'abitacolo, dando un contrasto cromatico netto alla vettura.

Ferrari 2026: il progetto più folle della storia!

