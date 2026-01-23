Hamilton sale sulla Ferrari SF-26 e spiega subito come funziona l'aerodinamica attiva sulle nuove F1

Lewis Hamilton ha testato la Ferrari SF-26 a Fiorano, offrendo una panoramica sull’aerodinamica attiva delle nuove vetture di Formula 1 2026. La tecnologia delle ali mobili e le recenti regolamentazioni vengono spiegate in modo chiaro e preciso, evidenziando come queste innovazioni contribuiscano alle prestazioni e alla gestione delle vetture. Un approfondimento essenziale per comprendere le evoluzioni tecniche in atto nel mondo della Formula 1.

Lewis Hamilton debutta con la Ferrari SF-26 a Fiorano e mostra l'aerodinamica attiva delle nuove F1 2026: ecco come funzionano ali mobili e nuove regole.

