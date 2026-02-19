F1 Lando Norris in testa a metà day-2 con il nuovo record dei Test a Sakhir Lungo stop per la Ferrari

Lando Norris ha stabilito il miglior tempo nella seconda giornata dei Test a Sakhir, causando sorpresa tra gli appassionati di Formula 1. La sua prestazione supera di oltre mezzo secondo il precedente record, mentre la Ferrari ha subito un lungo stop che ha limitato le prove sul circuito. Durante la sessione, Norris ha spinto la McLaren in modo deciso, ottenendo un risultato che mette in allerta i rivali. La giornata si è conclusa con Norris in testa, lasciando tutti a riflettere sulle potenzialità delle squadre.

Si chiude con il miglior tempo di Lando Norris la sessione mattutina della seconda giornata dell'ultima finestra dei Test ufficiali di Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026. Il campione iridato in carica ha firmato il nuovo record assoluto della pre-season (considerando anche la scorsa settimana) sulla pista di Sakhir in 1'33?453, ritoccando di 6 millesimi il riscontro cronometrico realizzato ieri da George Russell. Il britannico della McLaren è stato il più veloce della mattinata nella simulazione di qualifica con gomme C4, precedendo di 131 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Il fuoriclasse neerlandese ha ottenuto però il suo best lap in 1'33?584 al volante della RB22 con gomme C3, quindi con una mescola di svantaggio nel time-attack rispetto alla MCL40 di Norris.