Lando Norris torna in pista a Barcellona durante i test della Formula 1 del 2026. Il pilota britannico sta continuando il suo giro, e i primi tempi indicano che potrebbe essere sotto l’1’20”. I team monitorano da vicino le sue prestazioni, mentre la sessione prosegue con diverse vetture in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Norris sta continuando il suo stint. I suoi tempi si aggirerebbero sotto l’1’20”. 13 i giri completati del britannico. 16.55 Miglior tempo di 1’18?725 per il britannico sulla nuova McLaren. 16.50 Ecco Lando Norris al Montmelò (Fonte: SoyMotor). SALE LANDO NORRIS A PISTA. Primeras vueltas en la sesión de tarde para el piloto de McLaren. #F1 #F1Testing pic.twitter.comBkVHGVJbSr — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 28, 2026 16.45 Antonelli sta proseguendo la sua simulazione gara. Il suo long run è arrivato a 33 giri secondo le fonti. 16.40 È tornato in pista anche il campione del mondo Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: ritorna in pista Lando Norris

Questa mattina a Barcellona i primi giri di prova con le nuove monoposto.

In questa guida troverai aggiornamenti sulla giornata di test a Barcellona nel 2026, con particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e all'assenza di attività sulla pista.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio.

