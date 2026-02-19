LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Verstappen in vetta Alonso ed Aston Martin in difficoltà

Max Verstappen ha conquistato la prima posizione nel test di Sakhir del 2026, causando preoccupazioni per le difficoltà di Alonso e della Aston Martin. L’olandese ha mostrato grande velocità, mentre il team britannico fatica a risolvere i problemi tecnici che rallentano le prove. Alonso, coinvolto in un recupero complicato dopo l’intervento della Safety Car, rischia di perdere tempo prezioso. La situazione resta incerta, e gli altri team osservano attentamente i progressi di Verstappen. La sessione continua con molte incognite da chiarire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Alonso è stato recuperato dalla Safety Car. Il n. 14 di Aston Martin potrebbe rientrare nelle prossime ore, operazione non scontata. 13.54 Tanti, troppi problemi per Aston Martin e per il motore Honda. Alonso, sconsolato, è fermo ai margini del tracciato. 13.51 Alsono fermo in curva 4, bandiera rossa in Bahrain! 13.48 Errore in curva 9 per Lawson, il neozelandese di VISA RB ha perso il controllo dell'auto senza però finire in testacoda. 13.45 McLaren in azione con Piastri, nono posto per lui al momento. L'australiano prova a scalare la classifica per raggiungere il proprio compagno di squadra.