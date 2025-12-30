L’uomo a Phi torna al Museo Archeologico di Sezze | il progetto finanziato dalla regione

L’uomo a Phi torna al Museo Archeologico di Sezze, grazie a un finanziamento regionale di 140 mila euro destinato all’ammodernamento e alla valorizzazione di strutture fondamentali della comunità, tra cui il museo, le biblioteche comunali e l’Archivio Storico. Questo intervento mira a rafforzare l’offerta culturale e la fruibilità dei servizi, contribuendo allo sviluppo del patrimonio locale e alla promozione della cultura nel territorio di Sezze.

Un importante finanziamento regionale quello ottenuto dal Comune di Sezze, per un importo totale di  140 mila euro, da investire nell'ammodernamento enella valorizzazione  di quattro presìdi fondamentali della comunità: il  Museo Archeologico, le  Biblioteche comunali di Sezze e Sezze Scalo  e l' Archivio Storico. Un risultato che conferma la linea dell'Amministrazione:  continuare a intercettare fondi e opportunità  per rendere sempre più  fruibile, accessibile e vivo  il patrimonio culturale e storico del territorio, trasformandolo in un bene condiviso, a disposizione di cittadini, scuole, famiglie, associazioni e visitatori.

