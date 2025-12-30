L’uomo a Phi torna al Museo Archeologico di Sezze | il progetto finanziato dalla regione

L’uomo a Phi torna al Museo Archeologico di Sezze, grazie a un finanziamento regionale di 140 mila euro destinato all’ammodernamento e alla valorizzazione di strutture fondamentali della comunità, tra cui il museo, le biblioteche comunali e l’Archivio Storico. Questo intervento mira a rafforzare l’offerta culturale e la fruibilità dei servizi, contribuendo allo sviluppo del patrimonio locale e alla promozione della cultura nel territorio di Sezze.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un importante finanziamento regionale quello ottenuto dal Comune di Sezze, per un importo totale di 140 mila euro, da investire nell’ammodernamento enella valorizzazione di quattro presìdi fondamentali della comunità: il Museo Archeologico, le Biblioteche comunali di Sezze e Sezze Scalo e l’ Archivio Storico. Un risultato che conferma la linea dell’Amministrazione: continuare a intercettare fondi e opportunità per rendere sempre più fruibile, accessibile e vivo il patrimonio culturale e storico del territorio, trasformandolo in un bene condiviso, a disposizione di cittadini, scuole, famiglie, associazioni e visitatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - “L’uomo a Phi” torna al Museo Archeologico di Sezze: il progetto finanziato dalla regione Leggi anche: Sora, finanziato dalla Regione Lazio il progetto “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena” – II edizione Leggi anche: Al Museo storico archeologico di Nola torna la rassegna Serata D’Autore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Torna il commissario Valenti in “La ballata di un uomo solo” Un’auto distrutta vicino a Villa d’Este, quattro colpi di pistola e un uomo in coma: quello che sembra un incidente è in realtà l’inizio di un intrigo oscuro e pericoloso. Con La ball - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.