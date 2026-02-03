VIDEO| Il Museo del Mare non è più soltanto un progetto | partono i lavori per il nuovo polo culturale

A Reggio Calabria sono partiti i lavori per il nuovo Museo del Mare. Dopo anni di idee, ora il progetto diventa realtà e si avvia la fase di costruzione. L’assessore comunale Carmelo Romeo ha spiegato che il museo rappresenta un’opportunità importante per la città e per tutto il territorio.

Dall’idea al cantiere: il Museo del Mare di Reggio Calabria entra nella fase operativa. L’assessore comunale Carmelo Romeo, con delega alla cultura e alle attività del mare, ha sottolineato come il progetto rappresenti un’opportunità strategica per la città e per l’intero territorio.Progettato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Museo del Mare

Palazzo Starita, storico edificio settecentesco nel cuore di Bari, torna a splendere dopo un intervento di restauro e riqualificazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Museo del Mare

Argomenti discussi: Anteprima del nuovo video dedicato al Museo della 500; Il Grand Tour del Museo Poldi Pezzoli in mostra a Milano; VIDEO La lunga partenza: il documentario del Baco e del Museo degli Alpini di Lugagnano che rimette in cammino nomi e valigie; Una notte al museo diventa realtà: Eros prende vita al Museo Archeologico e lancia il Carnevale.

VIDEO| Il Museo del Mare non è più soltanto un progetto: partono i lavori per il nuovo polo culturaleL’assessore Carmelo Romeo sul cantiere dell'importante opera progettata dall'archistar Zaha Hadid e che sarà intitolato a Gianni Versace ... reggiotoday.it

Il Museo del Mare diventa realtà: al via il cantiere del futuro polo culturaleIl Museo del Mare prende finalmente forma e da semplice visione progettuale diventa realtà concreta. A sottolinearlo è l’assessore comunale Carmelo Romeo, che ha evidenziato l’importanza strategica ... reggiotv.it

Gioia Tauro si candida a capitale del mare d'Italia. Nel programma, un museo del mare e una serie di iniziative che coinvolgono porto e autorità portuale. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook