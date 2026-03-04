Cascine l’ex ippodromo delle Mulina torna al Comune di Firenze

L'ex ippodromo delle Mulina, situato alle Cascine a Firenze, torna ufficialmente in mano al Comune dopo che il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato dalla società Pegaso contro il provvedimento di rientro. Il provvedimento del 2025 aveva restituito il complesso al patrimonio comunale, e ora questa decisione è stata confermata in modo definitivo.

Firenze, 4 marzo 2026 – L'ex ippodromo delle Mulina, alle Cascine, torna al Comune di Firenze. Il Tar della Toscana ha infatti bocciato il ricorso della società Pegaso contro il provvedimento con cui Palazzo Vecchio è rientrato in possesso del complesso nell'estate del 2025. Contenzioni, inchieste e sequestri Il braccio di ferro tra Palazzo Vecchio e la Pegaso inizia dopo che nel 2014, la società diventa la concessionaria di una gestione dell'ex ippodromo per 25 anni. Ma sin da subito, iniziano i problemi. Operai nell’ex ippodromo Le Mulina, durante la messa in sicurezza Secondo l'amministrazione, la Pegaso non avrebbe ottemperato agli accordi, venendo meno agli impegni presi e non versando i canoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, controlli antidroga alle Cascine: arrestato 35enne all’ippodromo Le MulinaFIRENZE – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato un trentacinquenne di origine tunisina, senza fissa dimora, nel corso di un...

Leggi anche: Controlli antidroga all’ippodromo delle Mulina, arrestato un uomo

Fiamme in edificio complesso ex ippodromo alle CascineFiamme la notte scorsa in un edificio del complesso dell'ex ippodromo delle Mulina alle Cascine di Firenze, in viale del Pegaso. Non risultano feriti. I vigili del fuoco di Firenze sono interventi, ... ansa.it

Firenze, l'annuncio della sindaca: «Nuovo studentato pubblico alle Cascine»Funaro all'apertura dell'anno accademico: «Ne ho già parlato con la rettrice: «Nella ricognizione delle nostre proprietà abbiano individuato questo immobile, in via Fosso Macinante, che ha ospitato ai ... corrierefiorentino.corriere.it

