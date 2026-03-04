Il rappresentante di Jindal ha affermato che i recenti discorsi degli ultimi giorni si sono concentrati su temi come gli azeri e il fondo Flacks, evidenziando la necessità di mantenere un atteggiamento serio e rispettare i canali istituzionali. Ha invitato a evitare dichiarazioni pubbliche che possano complicare la trattativa, sottolineando l’importanza di un confronto basato su fatti concreti e rispetto delle procedure.

“Jindal? Fino all’altro giorno discutevano degli azeri, poi del fondo Flacks. Bisogna avere la serietà dei tavoli istituzionali, non continuare con le dichiarazioni alla stampa. La premier Meloni prenda in mano il dossier”. Ad attaccare è il segretario generale della Fiom Michele De Palma, a margine di una conferenza stampa, sull’incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e i vertici di Jindal Steel sull’ex Ilva. “Due infortuni mortali per uno che fa il sindacalista sono una sconfitta. L’intero Paese e il governo dovrebbero sentire quello che è successo come una sconfitta”, ha continuato il segretario generale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, De Palma: "Serve serietà, basta con le dichiarazioni di Urso. Meloni si occupi del dossier"

