Ilva entro marzo pronta la newco di Mr Flacks

Entro marzo sarà pronta la nuova società legata a Mr. Flacks, in relazione all'ex Ilva di Taranto. Il quadro legale su questa vicenda diventa sempre più complesso, con i commissari che continuano a gestire la situazione. La creazione della newco rappresenta un passo importante per il futuro dell'azienda e delle attività industriali coinvolte. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Il quadro legale intorno all'ex Ilva di Taranto si fa sempre più incerto, ma commissari e l'investitore Usa, il gruppo Flacks, lavorano alla costituzione della newco per proseguire con la vendita e garantire le risorse per la produzione e le manutenzioni, sempre più urgenti dopo il nuovo incidente mortale di ieri. Dopo la sentenza choc del Tribunale di Milano che dispone la chiusura dello stabilimento entro il 24 agosto in mancanza di un adeguamento all'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale, ieri la Procura di Taranto ha messo sotto sequestro l'Area Agglomerato a causa di un incidente mortale sul lavoro. Un operaio della ditta di pulizie Gea Power dell'indotto ex Ilva, Loris Costantino, 36 anni, è morto dopo essere caduto da un piano di calpestio da un'altezza di una decina di metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilva, entro marzo pronta la newco di Mr. Flacks Il superpiano di Mr. Flacks. "Nozze Ilva-British Steel"Un inedito maxi gruppo italo-inglese potrebbe rappresentare il futuro dell'acciaio europeo. Ex Ilva: trattativa esclusiva con Flacks Il ministro vorrebbe concludere entro aprile prossimoIl presidente del gruppo americano ha riportato su LinkedIn "accordo con il governo italiano, garantiamo il futuro". Tutti gli aggiornamenti su Ilva, entro marzo pronta la newco di... Temi più discussi: Ilva, entro marzo pronta la newco di Mr. Flacks; Ex Ilva, Acciaierie d’Italia in AS comunica verifiche in corso sull’incidente mortale; Notte movimentata a Grottaglie, denunciato uomo per atti osceni. EX ILVA/ Dal Tribunale di Milano la nuova sentenza che complica la trattativa per la venditaDal Tribunale civile di Milano è arrivata una tegola per il futuro dell'ex Ilva di Taranto e dei suoi lavoratori ... ilsussidiario.net Ex Ilva, il Tribunale ordina lo stop dell’area a caldo di Taranto, a rischio la salute dei cittadini. I sindacati confermano l’autoconvocazione per il 9 marzoIl Tribunale di Milano, Sezione XV civile specializzata in materia di impresa, ha parzialmente disapplicato il provvedimento che autorizza l'attività ... ildiariodellavoro.it È il 36enne Loris Costantino l’operaio morto cadendo nel vuoto nello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. Lascia moglie e due figli. - facebook.com facebook Ex Ilva di Taranto, operaio precipita da 20 metri e muore: "Massacro ridotto a frasi di circostanza e inerzia". Proclamate 24 ore di sciopero x.com