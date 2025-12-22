Ilva De Palma Fiom | Situazione drammatica negli appalti Operai senza tredicesima e rischio licenziamenti
“Abbiamo i lavoratori degli appalti in una situazione drammatica, con il rischio concreto di licenziamenti, e persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno la tredicesima”. Parte da qui l’intervento del segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, oggi a Taranto per incontrare i delegati sindacali all’interno dello stabilimento ex Ilva. La visita si inserisce nel percorso di confronto avviato dalla Fiom nei siti del gruppo, in una fase definita “particolarmente delicata per il futuro industriale e occupazionale”. Durante l’incontro De Palma ha raccolto segnalazioni e valutazioni dai delegati, denunciando uno scollamento tra la realtà vissuta dai lavoratori e le rassicurazioni istituzionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
De Palma, 'crisi vera per ex Ilva, lavoratori lasciati soli' - "Abbiamo i lavoratori degli appalti in una situazione drammatica, con il rischio concreto di licenziamenti, e persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno la tredicesima". ansa.it
Al corteo dei lavoratori ex Ilva si sono aggiunti gli operai di Fincantieri, Ansaldo Energia e anche Leonardo per “difendere il lavoro a Genova”. Nel corso della mattinata i segretari generali di Fim, Fiom, Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palo - facebook.com facebook
