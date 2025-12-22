“Abbiamo i lavoratori degli appalti in una situazione drammatica, con il rischio concreto di licenziamenti, e persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno la tredicesima”. Parte da qui l’intervento del segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, oggi a Taranto per incontrare i delegati sindacali all’interno dello stabilimento ex Ilva. La visita si inserisce nel percorso di confronto avviato dalla Fiom nei siti del gruppo, in una fase definita “particolarmente delicata per il futuro industriale e occupazionale”. Durante l’incontro De Palma ha raccolto segnalazioni e valutazioni dai delegati, denunciando uno scollamento tra la realtà vissuta dai lavoratori e le rassicurazioni istituzionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, De Palma (Fiom): “Situazione drammatica negli appalti. Operai senza tredicesima e rischio licenziamenti”

Leggi anche: De Palma (Fiom): così l’ex Ilva la chiude Urso

Leggi anche: Ex Ilva, De Palma (Fiom): "Contrasteremo questo piano di chiusura da parte del Governo"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ex Ilva: De Palma (Fiom-Cgil) a Taranto per fare il punto della situazione; Vendita ex Ilva, commissari al lavoro. Lunedì De Palma incontra i lavoratori; EX ILVA/ Arrivata anche offerta Bedrock dopo Flacks Group; Ex Ilva, il gruppo dell'acciaio interessa soltanto a due fondi (Bedrock e Flacks): «Lo Stato resti nel capitale».

Ex Ilva, FIOM chiede incontro urgente a Meloni - Durante l’incontro odierno con i delegati sindacati nello stabilimento ex Ilva, il segretario generale FIOM- studio100.it