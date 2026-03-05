Ex Ilva la trattativa con il gruppo Flacks va avanti

Per l’ex Ilva la trattativa con il gruppo Flacks prosegue, segnando un nuovo capitolo nella vicenda aziendale. Le parti coinvolte stanno lavorando per definire i dettagli dell’accordo, con incontri previsti nelle prossime settimane. La discussione riguarda principalmente aspetti legati alla gestione e al futuro dell’azienda. La situazione resta aperta e in evoluzione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

Il governo incontra i sindacati a Palazzo Chigi. La Fiom chiede la gestione in mano allo Stato. I commissari straordinari decidono di impugnare la sentenza del Tribunale di Milano. L’attenzione dell’Europa. Per l’ex Ilva un’altra pagina da scrivere, però simile alle precedenti. La trattativa per la vendita con il gruppo Flacks che va avanti e la decisione dei commissari straordinari di impugnare la sentenza del Tribunale di Milano che impone, senza adeguamenti ambientali, il blocco dei forni per rischi alla salute pubblica. Una storia che a Taranto hanno già visto. Una storia che però non è andata come avrebbe dovuto, se ci si ritrova ancora nella stessa situazione, e se di nuovo oggi – per l’ennesima volta – il governo ha incontrato i sindacati a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, la trattativa con il gruppo Flacks va avanti Ex Ilva, trattativa in esclusiva con il gruppo FlacksI commissari straordinari di Acciaierie d'Italia hanno ricevuto il via libera dai comitati di sorveglianza per avviare il negoziato in via esclusiva... Leggi anche: Ex Ilva,trattativa esclusiva con Flacks Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ex Ilva la trattativa con il gruppo.... Temi più discussi: Urso, chiesta ai commissari ex Ilva fine trattativa in 3 settimane; Allarme ex Ilva dopo la sentenza di Milano, trattativa a rischio; Cigs ex Ilva, la trattativa salta dopo la sentenza di Milano: i sindacati chiedono risposte e preparano la mobilitazione; Ex Ilva, Urso: tre settimane per chiudere la trattativa con Flacks. Ex Ilva, la trattativa con il gruppo Flacks va avantiIl governo incontra i sindacati a Palazzo Chigi. I commissari straordinari decidono di impugnare la sentenza del Tribunale di Milano. L'attenzione dell'Europa. lapresse.it Ex Ilva, Michael Flacks: Impegno a proseguire trattativeIl Ceo dopo la sentenza di Milano, che sarà impugnata dai commissari: La posizione è stata comunicata con piena convinzione al Governo ... rainews.it Ex Ilva, Michael Flacks conferma l’interesse per l’acquisizione “Restiamo impegnati”. Il presidente e CEO del gruppo americano pronto a proseguire le trattative nonostante la sentenza del Tribunale di Milano - facebook.com facebook La sentenza del Tribunale di Milano sull'ex #Ilva cambia tutto, non solo perché non sappiamo ancora se sia possibile, e in che modo, adeguare l' #Aia alle nuove condizioni poste per evitare la chiusura dell'area a caldo, ma anche, e soprattutto, perché rende i x.com