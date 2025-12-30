Ex Ilvatrattativa esclusiva con Flacks

Il Gruppo Flacks ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo italiano per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva, il più grande impianto siderurgico integrato d'Europa. Questa trattativa rappresenta un passo importante nel settore siderurgico italiano, con potenziali impatti sulla produzione e sull'occupazione. La notizia segna una fase di cambiamento per uno dei principali poli industriali del Paese.

21.35 "Il Gruppo Flacks ha raggiunto un accordo con il governo italiano per l'acquisizione dell'acciaieria Ilva, il più grande impianto siderurgico integrato d'Europa". E' quanto si legge sulla pagina Linkedin del gruppo. Fonti vicine al dossier precisano che per ora è iniziata una trattativa in esclusiva del gruppo Flacks con i commissari di Ilva e di Acciaierie d'Italia. Ultima parola al governo. I sindacati: no al destino dei lavoratori in mano a un fondo d'investimento.

