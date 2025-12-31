Ex Ilva trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks
I commissari di Acciaierie d'Italia hanno ottenuto l'autorizzazione dai comitati di sorveglianza per avviare una trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di vendita dell'intero complesso industriale, che vede anche il fondo Bedrock come altro potenziale acquirente. La decisione segna un momento chiave nel percorso di ristrutturazione e rilancio dell'azienda.
I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia hanno ricevuto il via libera dai comitati di sorveglianza per avviare il negoziato in via esclusiva con il gruppo Flacks, uno dei due pretendenti, insieme al fondo Bedrock, all'acquisto dell'intero complesso industriale.Il gruppo di Miami, sulla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
