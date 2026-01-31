Sci alpinismo | Giulia Murada seconda nella Sprint di Boi Taull

Giulia Murada si aggiudica il secondo posto nella Sprint di Boi Taull, portando a casa un risultato importante in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La atleta valtellinese continua a salire sul podio, dimostrando di essere in buona forma e pronta a puntare in alto. La gara di oggi si è svolta sotto il sole, con condizioni perfette per lo sci alpinismo, e Murada ha corso con grinta, mantenendo un ritmo costante fino all'arrivo. Ora l'attenzione si sposta alle prossime prove, mentre il suo nome si fa sempre più

Ottima la prova anche dell'altra atleta convocata per l'appuntamento a Cinque cerchi con Alba De Silvestro quarta e dunque ai piedi del podio, preceduta dall'altra transalpina Margot Ravinel. Katia Mascherona è stata invece eliminata in semifinale. Nella Sprint Race maschile da segnalare il quarto e quinto posto di Niccolò Canclini e Luca Tomasoni, con Erik Canovi eliminato invece in batteria. La prova è stata vinta dal francese Thibault Anselmet, davanti allo spagnolo Oriol Cardona Coll, con il bulgaro Nikita Filipov a completare il podio. Domani la tappa di Coppa del mondo di Boi Taull si chiude con la staffetta mista, l'altra gara inserita nel programma olimpico.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Boi Taull

Dopo la tappa in Andorra, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 si sposta in Spagna, a Boí Taüll.

Giulia Murada si è distinta nella Sprint Race di Courchevel, valida per la seconda tappa della ISMF World Cup di sci alpinismo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Boi Taull

Argomenti discussi: Sci alpinismo: alle Olimpiadi sarà un'Italia tutta valtellinese; Coppa del Mondo sci alpinismo ad Andorra: Giulia Murada quinta nella Vertical Race; Lo scialpinismo olimpico valtellinese è tutto made in Albosaggia; PODIO PER SOSTIZZO! Matteo è 3/o nel vertical di Andorra. Trionfano Bonnet e Gachet Mollaret, Murada 5/a.

Sci alpinismo: Coppa del Mondo, Murada seconda nella sprint di Boi TaullGiulia Murada non scende dal podio. La valtellinese è seconda nella sprint di Boi Taull, nell'ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica che saluterà il debutto dello sci alpinismo sul ... napolimagazine.com

Sci alpinismo, Murada sul podio nella sprint di Boí Taüll. Vincono Harrop ed AnselmetDopo la tappa in Andorra, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 si sposta ora in Spagna, a Boí Taüll. Il quarto appuntamento della stagione che ... oasport.it

Giulia Murada centra il secondo posto nella sprint di Boí Taüll e firma il terzo podio stagionale nell'ultimo test pre-olimpico. Ottimi segnali per l'Italia anche grazie alla quarta piazza di De Silvestro e ai piazzamenti nella finale maschile di Canclini e Tomasoni, ri facebook

Secondo podio di fila in Coppa del Mondo di sci alpinismo per Murada! A Courchevel, Francia, Giulia chiude terza la sprint femminile. A dicembre a Solitude aveva ottenuto la piazza d’onore. bit.ly/3YGlR3q @Fisiofficial #RoadToMilanoCortina2026 x.com