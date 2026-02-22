Vetrine Rossoblù La spinta al Bologna | Il vero tifoso non molla | In ricordo del papà

Le vetrine dei negozi del centro sono state decorate con i colori rossoblù per mostrare il sostegno al Bologna, dopo il messaggio “Il vero tifoso non molla”. La campagna, promossa da Confcommercio Ascom e partner locali, mira a rafforzare il legame tra tifosi e squadra durante la stagione europea. Molti negozi hanno aderito con entusiasmo, dedicando le proprie vetrine a ricordo dei momenti più belli vissuti con il club. La passione dei tifosi si fa ancora più visibile in questa iniziativa.

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrine Rossoblù. La spinta al Bologna: "Il vero tifoso non molla": "In ricordo del papà"

C'è grande entusiasmo e voglia di far sentire il proprio sostegno alla squadra di Italiano come testimonia chi ha aderito alle 'Vetrine Rossoblù', l'iniziativa di Confcommercio Ascom, assieme ad altre realtà imprenditoriali cittadine, con la partnership del Carlino, accompagnerà la squadra nel cammino europeo. "Siamo stati tra i primi a prendere le licenze dei prodotti Macron e, da qualche anno, il business rossoblù – pigiami, tute, calzini e chi più ne ha più ne metta – è esploso". Così Piergabriele Morselli, dei Magazzini Europa, superstore di abbigliamento di via Ronzani 735 a Casalecchio di Reno.