Ethan Page pronto per la chiamata al roster principale dopo il record di NXT?

Ethan Page, attualmente impegnato nel roster di NXT, sta per ricevere una chiamata al roster principale dopo aver perso il titolo nordamericano. La sua recente esperienza nel torneo di NXT ha portato a questa svolta, segnando un cambiamento nel suo percorso. La decisione di spostarlo in un livello superiore arriva dopo questa fase di transizione.

Il percorso recente di ethan page nel contesto di NXT ha segnato una svolta significativa, con la perdita del titolo nordamericano che apre nuove prospettive sul suo futuro nel main roster. All Ego resta al centro di valutazioni interne, mentre il modo in cui possa evolversi il suo ruolo tra Raw e SmackDown diventa oggetto di discussione tra dirigenti e addetti ai lavori. Il regno dominato fino all'uscita è durato 273 giorni, un periodo che ha imposto Page come riferimento storico per la cintura nordamericana. È stato ufficialmente riconosciuto dalla WWE come il regno più lungo di sempre, pur rimanendo parità di conteggio sui giorni rispetto al record precedente, attribuito a Oba Femi a 272 giorni secondo i conteggi federali.

NXT: “Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per l’NXT North American Championship la prossima settimana.”Dopo un’impressionante prestazione nel ladder match a sette per l’NXT Championship della scorsa settimana, vinto alla fine da Joe Hendry, la new...

WWE: Ethan Page resiste all’assalto TNA per il titolo North American di NXTEthan Page ha respinto la sfida di Moose e ha mantenuto l’NXT North American Championship nell’episodio di NXT andato in onda questa notte sulla CW...

