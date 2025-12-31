WWE | Ethan Page resiste all’assalto TNA per il titolo North American di NXT

Nell’ultimo episodio di NXT trasmesso sulla CW Network, Ethan Page ha difeso con successo il titolo North American Championship, resistendo all’assalto di Moose. La sfida conferma la sua posizione di campione stabile e determinato, in un contesto di competizione intensa. Questo risultato evidenzia l’equilibrio e la crescita della divisione NXT, offrendo ai fan un ulteriore motivo di interesse per le prossime puntate.

Ethan Page ha respinto la sfida di Moose e ha mantenuto l’ NXT North American Championship nell’episodio di NXT andato in onda questa notte sulla CW Network. Il campione ha sconfitto la stella della TNA con la sua Twisted Grin dopo un match intenso e combattuto. Il sogno di Moose di portare un titolo alla TNA si infrange. Moose si era presentato a NXT il 16 dicembre scorso con un obiettivo dichiarato: mettere le mani su un titolo della WWE e portarlo alla TNA. Questa notte al WWE Performance Center di Orlando ha avuto la sua occasione, ma le cose non sono andate come sperava. Page non ha aspettato il suono della campana per passare all’azione, attaccando lo sfidante prima ancora dell’inizio ufficiale del match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

