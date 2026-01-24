Il sindaco di Bologna fa il duro | Se non ti inginocchi a FdI la paghi La replica | bambino viziato Se il Tar ti boccia è colpa tua

Il recente scambio tra il sindaco di Bologna e la sua opposizione riflette tensioni politiche e giudiziarie in città. Le dichiarazioni del primo cittadino e le riposte critiche della minoranza evidenziano un clima di confronto acceso, alimentato anche da questioni legali come le decisioni del Tar. In un contesto caratterizzato da polemiche e sfide amministrative, si evidenzia come le dinamiche politiche locali siano influenzate da questioni giudiziarie e comunicative.

Sarà stato il clima barricadero del comizio dei sindacati o il nervosismo per l'ultima bocciatura del Tar sul limite di velocità a 30 chilometri orari. Con relativa figuraccia nazionale. Armato di microfono il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la spara grossa. "O ti inginocchi di fronte a Fdi o in questo Paese subisci delle ritorsioni", così nel corso della manifestazione contro il presunto ridimensionamento scolastico voluto dal governo. "Noi che non abbiamo la tessera di Fratelli d'Italia vogliamo rispetto. E vogliono rispetto le forze dell'ordine che non hanno la tessera di Fratelli d'Italia.

