A Piacenza Expo un weekend all’insegna dei giocattoli degli anni Ottanta

A Piacenza Expo si svolge un evento dedicato ai giocattoli degli anni Ottanta, offrendo un’opportunità di riscoprire i ricordi di un’epoca passata. L’iniziativa ha attirato appassionati, collezionisti e famiglie, creando un’occasione di incontro per tutti coloro che desiderano rivivere i momenti di un’infanzia ormai lontana. Un weekend in cui il passato torna a far parte della scoperta e della memoria collettiva.

. Un tuffo nel passato che ha richiamato tanti appassionati, collezionisti, famiglie e persone di tutte le età. «Siamo alla settima edizione della fiera del “giocattolo vintage” e si replicherà il 9 e il 10 maggio», ha spiegato Antonello Caruso, referente della mostra ospitata a Piacenza Expo. Oltre 120 gli espositori arrivati da varie regioni del Nord e del Centro Italia che hanno allestito più di 200 banchetti. Dalle Tartarughe Ninja, ai personaggi di Star Wars, a Topolino e Zio Paperone, ai Cavalieri dello Zodiaco, da He-Man ai Ghostbusters.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su piacenza expo

Il weekend agrigentino offre diverse opportunità di intrattenimento, con eventi che valorizzano la cultura locale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su piacenza expo

Argomenti discussi: Pantheon e Giocattolo vintage inaugurano la nuova stagione fieristica di Piacenza Expo; Pantheon, cresce a Piacenza Expo l’interesse per filatelia e numismatica; Pantheon, la 43ª edizione a Piacenza Expo il 23 e 24 gennaio. Settima edizione per la Mostra - mercato del Giocattolo Vintage; Quasi 9mila visitatori per Pantheon e i giocattoli vintage.

Pantheon e la mostra del giocattolo vintage fanno il pieno, 9mila visitatori in 3 giorniQuasi 9.000 visitatori nello spazio di tre giornate per le fiere del collezionismo organizzate da Piacenza Expo. Le edizioni 2026 di Pantheon - storica ... piacenzasera.it

Fiera nazionale di numismatica e filatelia, una cartolina dedicata a Pino DordoniPantheon Piacenza si conferma tra le prime piazze del collezionismo nazionale grazie alle due giornate andate in scena a Piacenza Expo ... ilpiacenza.it

A Piacenza Expo - facebook.com facebook