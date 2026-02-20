Pio Esposito all’Arsenal Marotta spalle al muro | deve accettarlo per forza
Pio Esposito ha firmato con l’Arsenal, una scelta che ha sorpreso molti e ha messo l’Inter in una posizione difficile. La trattativa si è chiusa in pochi giorni, con il giovane attaccante che ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per approdare ai Gunners. La società nerazzurra, già impegnata con altri acquisti, si trova ora a dover valutare come sostituire il talento partente. Marotta si trova sotto pressione, costretto a trovare una soluzione rapida per non perdere terreno sul mercato.
L’Inter si gode il talento di Pio Esposito ma le sirene di mercato, soprattutto dalla Premier League, costringono la dirigenza a muoversi in fretta. Certe storie iniziano quasi in silenzio, tra un allenamento e una partita, poi all’improvviso esplodono e diventano centrali nel dibattito di una piazza intera. È quello che sta accadendo in casa Inter, dove l’aria è un misto di orgoglio e preoccupazione. Orgoglio perché i nerazzurri si coccolano un gioiellino cresciuto in casa, uno di quei profili che accendono l’entusiasmo dei tifosi e danno l’idea di un futuro luminoso. Preoccupazione perché quando il talento sboccia davvero, inevitabilmente arrivano anche gli occhi indiscreti delle grandi d’Europa.🔗 Leggi su Sportface.it
