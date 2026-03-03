Como Inter Marotta | Derby decisivo? No ci sono tante partite Arsenal-Esposito…

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Mediaset prima della partita contro il Como. Ha commentato che il derby non sarà decisivo, evidenziando che ci sono molte altre gare importanti da giocare. Marotta ha anche citato l’incontro tra Arsenal ed Esposito, senza entrare in dettagli ulteriori.

Marotta. Il Presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro il Como, tornando sull’eliminazione dalla Champions League. “ Voltata pagina dopo la Champions League? Voltato pagina con rammarico ma è servito come esperienza. Del resto lottare in diverse competizioni è affrontare insidie e difficoltà e non tutte si possono vincere. L’amarezza fa parte del gioco “, ha spiegato, sottolineando come la delusione europea debba trasformarsi in crescita. Marotta ha poi commentato il talento del Como, Nico Paz: “ È sicuramente un giocatore interessante, un talento con una carriera di grande prospettiva. Credo sia di proprietà del Real, il Como bravo ad individuarlo, il Real bravo a non farlo sfuggire. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Marotta a Mediaset: «Derby non decisivo, Nico Paz grande giocatore. Pio Esposito? L’Arsenal non l’ha chiesto e noi…»Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento.

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovo

Altri aggiornamenti su Como Inter

Temi più discussi: Domani l’Inter in Coppa Italia. Nerazzurri senza Bonny; SETTIMANA DA CRIS Genoa, Como e derby mandare Max a -13; Thuram, Como e derby per svoltare: Chivu convinto di una cosa. Secondo lo staff tecnico…; Premio Ciotti 2025, Marotta e Cozzoli: Sport palestra di vita e driver per crescita sociale ed economica.

Inter, Marotta: Esposito? L'Arsenal non ce l'ha chiesto, l'Inter non vuole venderlo e non è un club che fa player tradingAlla vigilia della semifinale di Como-Inter, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni su Esposito e sul derby: Esposito? L'Arsenal non ce ... tuttojuve.com

Inter, Marotta su Esposito: L'Arsenal non ce l'ha chiesto, non facciamo player tradingIl presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro il Como valevole per la semifinale d’andata. tuttomercatoweb.com

Coppa Italia, in campo Como-Inter Chivu ritrova Calhanoglu in regia e lancia Pio Esposito; Fabregas rilancia Nico Paz dal 1, al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook

COMO-INTER, LA FORMAZIONE UFFICIALE Martinez, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto, Diouf, Esposito @fcin1908it #ComoInter #Fcinter1908 #CoppaItalia x.com