Esplode bombola di gas in casa ferita una donna in provincia di Benevento

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, a Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento, si è verificata un'esplosione di una bombola di gas all’interno di un'abitazione, che ha provocato il ferimento di una donna. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di soccorso e le verifiche di rito. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, ancora in fase di valutazione le cause dell'esplosione.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, a Castelfranco in Miscano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Esplode una bombola del gas in casa, crolla parzialmente il palazzo: 2 donne ferite, una è graveUn’esplosione di una bombola del gas ha causato il crollo parziale di una palazzina a Bisignano, in provincia di Cosenza.

Oggiono, esplode bombola di gas in casa: due feriti graviOggiono, 16 gennaio 2026 – Nella serata di oggi, un'esplosione causata da una bombola di gas si è verificata in una abitazione di Oggiono, provocando due feriti gravi.

