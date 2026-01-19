Esplode bombola di gas in casa ferita una donna in provincia di Benevento

Nel pomeriggio di oggi, a Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento, si è verificata un'esplosione di una bombola di gas all’interno di un'abitazione, che ha provocato il ferimento di una donna. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di soccorso e le verifiche di rito. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, ancora in fase di valutazione le cause dell'esplosione.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, a Castelfranco in Miscano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Esplode bombola del gas ad Acciaroli, morta una donna facebook

Esplode una bombola di gas in un appartamento a Cuorgnè: grave un uomo di 7 6anni, che ha riportato ustioni sull'80 per cento del corpo ed è ricoverato al Cto. Intossicate nell'incendio la moglie e la figlia. x.com

