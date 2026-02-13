Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo oggi a Doha per la semifinale del WTA 1000, dove affronteranno la coppia composta da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. La partita si gioca per la prima volta in questa combinazione di doppio, dopo che le due italiane hanno superato avversarie più quotate nei turni precedenti, grazie a un gioco compatto e deciso.

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko nella semifinale del torneo WTA 1000 di Doha. L’appuntamento sul cemento della capitale del Qatar è per oggi, venerdì 13 febbraio: sarà il primo match sul Grandstand 1 e non inizierà prima delle ore 17.30 italiane, ma comunque dopo il “riposo ragionevole” che verrà concesso a Jelena Ostapenko, impegnata nella semifinale di singolare contro la canadese Victoria Mboko (secondo match sul Centrale a partire dalle ore 13.30 e non prima delle ore 16.00). Dopo avere regolato EikeriXinyu e MelicharBucsa, al primo torneo dopo i poco brillanti Australian Open, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere contro l’insidiosa testa di serie numero 3 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko oggi, WTA Doha 2026: orario, programma, streaming

In Qatar, al torneo WTA di Doha, si preparano i match di doppio con Errani e Paolini.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in campo a Doha, impegnate nella semifinale del torneo di doppio del WTA 1000, con l’obiettivo di raggiungere la finale e sorprendere le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko.

