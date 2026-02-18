Argine degli Angeli a pezzi | La frana? Servono risorse

La frana dell’argine degli Angeli ha causato danni significativi alla struttura, evidenziando la mancanza di fondi adeguati per intervenire rapidamente. Il crollo ha lasciato alcune sezioni dell’argine in condizioni pericolose, richiedendo interventi immediati. Le autorità locali avvertono che senza risorse finanziarie, il problema potrebbe peggiorare ulteriormente. La necessità di investimenti urgenti diventa ormai improrogabile per garantire la sicurezza della zona.

"Lo frana dell’argine degli Angeli ha posto l’accento su un problema che non si può più rimandare. Servono soldi subito. Non tra un mese, ma in brevissimo tempo". E’ il perentorio invito ed insieme l’appello che esprime il candidato del centro sinistra a Comacchio Walter Foschini e aggiunge "le frane sull’Argine degli Angeli non sono un dettaglio tecnico. Sono un problema serio di sicurezza, di tutela ambientale e di economia. Ogni giorno che passa senza un intervento strutturale aumenta il rischio di chiusura di uno dei tratti ciclabili più importanti del nostro territorio". L’ Argine degli Angeli, considerato dagli appassionati delle due ruote, una fra le più belle piste ciclabili d’Italia, attraversa le valli lagunari è accessibile dall’argine del Reno o da Lido di Spina, in Viale degli Etruschi, ed è sempre percorribile, come da regolamento del Parco del Delta del Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

