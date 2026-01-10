Karate Kid | lo sport come palestra di vita Insegnare con i film

Karate Kid – Per vincere domani è un film del 1984 diretto da John G. Avildsen e racconta la storia di crescita di un adolescente attraverso lo sport e l’educazione morale. Il protagonista è Daniel LaRusso, affiancato dal maestro di origini giapponesi Miyagi, figura centrale e iconica dell’intera saga, che prosegue subito dopo con Karate Kid II - La storia continua e fino a Karate Kid - Legends, uscito di recente, nel 2025. Il film unisce arti marziali e valori formativi, diventando un classico del cinema per ragazzi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Karate kid legends trama cast e location del film su prime video

Leggi anche: Manovra: Marattin, 'governo come Miyagi in Karate kid'

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Matteo Avanzini punta sempre più in alto: Voglio vincere le Olimpiadi e lasciare un segno; Karate, Avanzini: Datemi i Giochi per un altro oro.

Avanzini il karate kid azzurro, 'datemi i Giochi per un altro oro' - Non solo pallavolo, sci, nuoto, atletica: tra i trionfi dell'anno azzurro che si e' chiuso con vista sul futuro c'e' anche il karate di Matteo Avanzini, 'peso massimo' che in forza della sua eta' sper ... sport.quotidiano.net