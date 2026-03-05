era davvero il re della musica

Elisa Benetti, cantante del cantautorato italiano, ha vinto il premio contest Ballerino Dalla con la canzone ‘Morfeo’. La vittoria è stata annunciata durante l’evento musicale, dove si sono esibiti vari artisti. La giovane artista ha ottenuto il riconoscimento per il suo stile e le sue performance. La premiazione si è svolta recentemente, attirando l’attenzione degli appassionati di musica italiana.

"Il Re della musica del cantautorato italiano". Elisa Benetti ha vinto il premio contest Ballerino Dalla, con la canzone ‘Morfeo’. Statuetta d’oro in mano, affiancata dalla sua band, ha festeggiato sul palco dell’Arena del Sole "un traguardo importante, sono davvero molto onorata". Cantautrice romana, nata come artista di strada, si muove tra folk, world music e sonorità mediterranee. Con Emanuele Eleuteri al basso, Mario Porro a batteria e percussioni, Robert Cristelu al sassofono e Andrea Allocca alla chitarra, ha interpretato Disperato Erotico Stomp, uno dei grandi pezzi di Lucio Dalla, che nasce in una fase di grande libertà creativa, dopo la collaborazione con Roberto Roversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

