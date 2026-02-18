Il tentato rapimento della bimba fuori alla scuola di Monteverde era falso cosa è successo davvero

Il fatto che il tentato rapimento della bambina davanti alla scuola Oberdan a Monteverde si sia rivelato falso dimostra che non ci sono prove concrete di un episodio reale. Le forze dell'ordine hanno controllato la zona e interrogato testimoni, ma nessuno ha confermato la presenza di un uomo sospetto o di un tentativo di sottrarre la bambina. La confusione ha generato preoccupazione tra i genitori, ma gli investigatori confermano che si tratta di un allarme ingiustificato. La vicenda si è chiusa senza riscontri ufficiali.

I poliziotti non hanno trovato alcun riscontro sul tentato rapimento di una bimba davanti alla scuola Oberdan a Monterverde. Si è trattato di un falso allarme.🔗 Leggi su Fanpage.it Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitterA Monteverde, a falso allarme ha fatto temere un tentato rapimento, ma le indagini hanno chiarito tutto. Roma, il tentato rapimento di una bimba di 3 anni davanti a una scuola di MonteverdeUna donna bionda di circa 40 anni ha cercato di portare via una bambina di 3 anni davanti alla scuola Oberdan di Monteverde, a Roma, mercoledì pomeriggio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bergamo, i genitori della bimba aggredita al supermercato: Quei secondi di terrore, pensavamo le facesse del male. Ha il gesso, ora sorride; La mamma: L’ha presa per le gambe sollevandola, io l’ho tenuta per il tronco. Matteo l’ha bloccato; Bergamo, il video del tentato rapimento di una bambina in un supermercato; Terrore a Bergamo: tenta di strappare bimba di 18 mesi alla madre al supermercato. Arrestato 37enne. Il tentato rapimento della bimba fuori alla scuola di Monteverde era falso, cosa è successo davveroI poliziotti non hanno trovato alcun riscontro sul tentato rapimento di una bimba davanti alla scuola Oberdan a Monterverde ... fanpage.it Monteverde, chiarito il caso del presunto rapimento a scuola: tutto frutto di un errore della baby sitterAllarme nel quartiere Monteverde: la baby sitter al primo giorno di lavoro scambia l’ingresso della scuola e scatta il presunto tentato rapimento. Le indagini chiariscono la vicenda. notizie.it A Roma è scattata la caccia a una donna che avrebbe tentato di farsi consegnare due bambini presentandosi come babysitter in due scuole d’infanzia nel quartiere Monteverde. Le insegnanti, però, si sono insospettite e hanno immediatamente contattato i ge facebook #fintababysitter Una donna ha tentato due volte di portare via bambine da scuole dell’infanzia. Mostrava foto delle piccole sul cellulare per farsi credere una baby sitter. Indagini in corso dopo gli episodi segnalati tra Monteverde e Colli Portuensi. x.com