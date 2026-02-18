Il tentato rapimento della bimba fuori alla scuola di Monteverde era falso cosa è successo davvero

Il fatto che il tentato rapimento della bambina davanti alla scuola Oberdan a Monteverde si sia rivelato falso dimostra che non ci sono prove concrete di un episodio reale. Le forze dell'ordine hanno controllato la zona e interrogato testimoni, ma nessuno ha confermato la presenza di un uomo sospetto o di un tentativo di sottrarre la bambina. La confusione ha generato preoccupazione tra i genitori, ma gli investigatori confermano che si tratta di un allarme ingiustificato. La vicenda si è chiusa senza riscontri ufficiali.

Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitterA Monteverde, a falso allarme ha fatto temere un tentato rapimento, ma le indagini hanno chiarito tutto.

Monteverde, chiarito il caso del presunto rapimento a scuola: tutto frutto di un errore della baby sitterAllarme nel quartiere Monteverde: la baby sitter al primo giorno di lavoro scambia l’ingresso della scuola e scatta il presunto tentato rapimento. Le indagini chiariscono la vicenda. notizie.it