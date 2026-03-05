Epstein | la Camera Usa convoca Bondi per i documenti segreti

La Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha deciso di convocare la procuratrice generale Pam Bondi per chiedere spiegazioni sui documenti segretati relativi allo scandalo Epstein. La convocazione mira a chiarire i dettagli delle indagini e dei procedimenti in corso, senza coinvolgere altri soggetti o ipotesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa settimana.

La Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha deciso di convocare la procuratrice generale Pam Bondi per fornire chiarimenti sullo scandalo legato al finanziere Jeffrey Epstein. La risoluzione, approvata con un voto bipartisan di 24 a 19, è stata presentata dalla deputata repubblicana Nancy Mace e sostenuta da tutti i democratici e da cinque colleghi repubblicani tra cui Michael Cloud, Tim Burchett, Scott Perry e Lauren Boebert. L'obiettivo dell'audizione è verificare le ragioni per cui l'amministrazione attuale ha limitato l'accesso ai documenti riservati riguardanti la rete di sfruttamento sessuale del defunto miliardario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

