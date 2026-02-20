Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 26 febbraio 2026
Epic Games Store ha comunicato i giochi gratuiti del 26 febbraio 2026 dopo aver aggiornato la sua lista di titoli disponibili. Questa settimana, gli utenti troveranno due giochi molto richiesti, tra cui un’avventura a tema fantascientifico e un’action in stile retrò. La promozione si basa su una scelta accurata di giochi che possono piacere a diversi tipi di giocatori. La piattaforma invita i clienti a scaricare subito i titoli prima che scadano. L’offerta sarà valida fino a metà settimana.
Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con i giochi gratuiti, annunciando ufficialmente i titoli che saranno disponibili a partire dal 26 febbraio 2026. La piattaforma continua così la propria strategia di fidelizzazione, offrendo produzioni molto diverse tra loro per intercettare pubblici con gusti differenti. Nel frattempo, sono già attivi i giochi gratuiti del 19 febbraio, che potranno essere riscattati fino al 26 febbraio. Dal 19 al 26 febbraio gli utenti possono aggiungere alla propria libreria Return to Ash e STALCRAFT: X – Starter Edition. Return to Ash è una visual novel narrativa che immerge il giocatore in una storia sospesa tra vita e morte, ambientata in una stanza d’ospedale.🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Epic Games Store annuncia i giochi gratis in arrivo il 12 febbraio, con cyberpunk ed investigazioni
Leggi anche: Epic Games Store, sono stati annunciati i due giochi gratis del 5 Febbraio 2026
Goldilock One: The Mists of Jakaíra | Starter Guide & 10 Essential Tips
Argomenti discussi: Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 26 febbraio 2026; Giochi PC gratis: c'è anche un DLC tra i prossimi regali dell'Epic Games Store; Death Stranding 2:On the Beach arriva su PC il 19 marzo; Darwin’s Paradox! si mostra allo State of Play di Sony Interactive. In uscita il 2 aprile, il titolo è disponibile ora in pre-order.
Epic Games Store annuncia i nuovi piani di gioco gratuito della settimana con tempo a disposizioneEpic Games ha appena iniziato una nuova serie di omaggi per PC e cellulari. Tuttavia, ha anche rivelato cosa ci aspetta, con un gioco ispirato a Grand Theft Auto scelto per guidare il programma di ... notebookcheck.it
Epic Games Store annuncia nuovi Mystery Game gratuiti che termineranno il 2025 marzoL'Epic Games Store sta regalando Jurassic World Evolution 2 su PC, che sarà disponibile per il download gratuito fino a giovedì prossimo. Il negozio ha in serbo una sorpresa anche per i giocatori ... notebookcheck.it
Epic Games Store, ecco qual è il nuovo gioco gratis della settimana x.com
Silent Hill Townfall sembra essere un'esclusiva console temporale o totale per PS5: il sito ufficiale indica solo PS5, Steam ed Epic Games Store. Xbox e Switch 2 non pervenute. - facebook.com facebook