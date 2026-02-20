Epic Games Store ha comunicato i giochi gratuiti del 26 febbraio 2026 dopo aver aggiornato la sua lista di titoli disponibili. Questa settimana, gli utenti troveranno due giochi molto richiesti, tra cui un’avventura a tema fantascientifico e un’action in stile retrò. La promozione si basa su una scelta accurata di giochi che possono piacere a diversi tipi di giocatori. La piattaforma invita i clienti a scaricare subito i titoli prima che scadano. L’offerta sarà valida fino a metà settimana.

Epic Games Store rinnova il suo appuntamento settimanale con i giochi gratuiti, annunciando ufficialmente i titoli che saranno disponibili a partire dal 26 febbraio 2026. La piattaforma continua così la propria strategia di fidelizzazione, offrendo produzioni molto diverse tra loro per intercettare pubblici con gusti differenti. Nel frattempo, sono già attivi i giochi gratuiti del 19 febbraio, che potranno essere riscattati fino al 26 febbraio. Dal 19 al 26 febbraio gli utenti possono aggiungere alla propria libreria Return to Ash e STALCRAFT: X – Starter Edition. Return to Ash è una visual novel narrativa che immerge il giocatore in una storia sospesa tra vita e morte, ambientata in una stanza d’ospedale.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store annuncia i giochi gratis del 26 febbraio 2026

Leggi anche: Epic Games Store annuncia i giochi gratis in arrivo il 12 febbraio, con cyberpunk ed investigazioni

Leggi anche: Epic Games Store, sono stati annunciati i due giochi gratis del 5 Febbraio 2026

Goldilock One: The Mists of Jakaíra | Starter Guide & 10 Essential Tips

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.