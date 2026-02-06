epic games store annuncia i giochi gratis in arrivo il 12 febbraio con cyberpunk ed investigazioni

La prossima settimana, il 12 febbraio, Epic Games Store regalerà due nuovi giochi gratuiti. Tra i titoli in arrivo ci sono un cyberpunk e un gioco di investigazioni. Gli utenti potranno scaricarli senza costi aggiuntivi, come già accade da tempo ogni giovedì. La piattaforma conferma ancora una volta la sua routine di regali settimanali, attirando tanti appassionati di videogiochi.

Epic Games Store ha svelato i nuovi giochi gratuiti in arrivo la prossima settimana, confermando l’appuntamento fisso del giovedì con i regali per PC. A partire dal 12 febbraio sarà possibile riscattare due titoli molto diversi tra loro, accomunati dal tema dell’indagine. Si passa dal mistero ironico e soprannaturale al noir cyberpunk più cupo e adulto. Come da tradizione, una volta aggiunti alla libreria resteranno disponibili per sempre. L’iniziativa continua a rafforzare l’offerta gratuita dello store, affiancando produzioni indipendenti e titoli narrativi di forte personalità. Dal 12 febbraio gli utenti potranno aggiungere gratuitamente The Darkside Detective e Nobody Wants to Die. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Questa mattina, Epic Games Store ha annunciato quali saranno i due giochi gratis che si potranno scaricare a partire dalle 17:00 di venerdì 5 febbraio 2026.

