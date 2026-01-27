La rete fa un brutto scherzo al Comune brianzolo che diventa una città fantasma

La mancata indicizzazione del sito del Comune di Meda ha causato la sua invisibilità online, trasformandolo in una “città fantasma” sul web. Questa situazione evidenzia l’importanza di una corretta gestione SEO per garantire visibilità e accessibilità ai servizi digitali comunali. È fondamentale monitorare e ottimizzare regolarmente i contenuti per evitare che le città diventino invisibili nel mondo digitale.

Il rischio, per i residenti, di inviare richieste ad altri Comuni. Ecco che cosa è successo Mancata indicizzazione e il Comune diventa fantasma. Almeno per la rete. Succede al Comune di Meda che, al momento, non appare tra i risultati dei motori di ricerca. Ed è la stessa amministrazione comunale che avvisa i suoi cittadini con un messaggio attraverso i canali social istituzionali. "Si comunica che, al momento, il Comune di Meda non appare tra i risultati dei motori di ricerca per problemi di indicizzazione - spiega il Comune -. Si chiede di prestare la massima attenzione ogni qualvolta si renda necessaria la prenotazione online di un servizio relativo al Comune di Meda, affinché si stia facendo effettivamente riferimento allo stesso e non ad altri Comuni".

