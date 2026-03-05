Emergenza terremoto 60 interventi di soccorso svolti dai vigili del fuoco

Dopo la scossa di terremoto di ieri mattina, i vigili del fuoco hanno eseguito circa 60 interventi di soccorso in diverse zone colpite. Attualmente, sono in corso oltre 270 richieste di aiuto ancora senza risposta. Le operazioni di soccorso continuano mentre le autorità monitorano la situazione e coordinano i soccorsi sul territorio.

Le aree del territorio del comune di Ragalna più colpite continuano ad essere la zona Santa Barbara e il villaggio San Francesco Dopo la scossa di terremoto registrata ieri mattina, sono stati effettuati quasi 60 interventi di soccorso e poco più di 270 sono quelli in attesa. Si tratta, per la maggior parte, di verifiche di danni agli edifici conseguenti alle scosse di terremoto. E' il report reso noto dal comando dei vigili del fuoco di Catania. Le aree del territorio del comune di Ragalna più colpite continuano ad essere la zona Santa Barbara e il villaggio San Francesco. Sullo scenario stanno operando 5 squadre insieme a 3 funzionari...

