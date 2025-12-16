Vigili del fuoco e Soccorso alpino intesa rafforzata per gli interventi nelle aree più difficili

È stato firmato a Roma un nuovo protocollo di collaborazione tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, con l’obiettivo di migliorare la rapidità, il coordinamento e l’efficacia degli interventi in aree difficili come montagna, ambienti ipogei e zone impervie. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i due corpi per interventi più efficaci e tempestivi.

Un accordo per rendere più rapidi, coordinati ed efficaci i soccorsi in montagna, negli ambienti ipogei e nelle zone impervie: è stato firmato a Roma, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il nuovo protocollo di collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale.

