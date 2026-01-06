Emergenza neve nel territorio aretino | decine di interventi dei Vigili del Fuoco

L’emergenza neve nel territorio aretino ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati da diverse ore in numerosi interventi per garantire la sicurezza e gestire le criticità. La forte nevicata ha interessato varie zone della provincia, rendendo necessarie operazioni di soccorso e intervento per fronteggiare le conseguenze di questa ondata di maltempo.

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono impegnati da ore in numerosi interventi a causa dell’emergenza neve che sta interessando diverse zone della provincia. Nel corso del pomeriggio le squadre hanno effettuato circa 25 interventi, principalmente per il recupero di auto finite fuori strada e per la rimozione di alberi pericolanti appesantiti dalla neve. Le criticità maggiori si sono registrate nel Casentino, lungo la strada regionale 70 della Consuma e sulla strada regionale 71 Casentinese. Situazioni difficili anche in Valtiberina, in particolare nelle zone di Caprese Michelangelo e Sansepolcro. Proprio lungo la strada della Montagna, nel territorio di Sansepolcro, circa 20 auto sono rimaste bloccate nei pressi di alcuni ristoranti, a causa dell’intensa nevicata e delle condizioni critiche del manto stradale. 🔗 Leggi su Lortica.it

