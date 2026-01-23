Emanuela Orlandi perché gli scavi alla Casa del Jazz si sono interrotti? Eleonora Daniele mostra in diretta una lettera inedita

Gli scavi alla Casa del Jazz di Roma sono stati interrotti, suscitando curiosità e interrogativi. Eleonora Daniele ha mostrato in diretta una lettera inedita che potrebbe offrire nuovi spunti sulla vicenda. In questo articolo, analizziamo le ragioni dietro la sospensione delle ricerche e il contenuto del documento che potrebbe svelare dettagli sconosciuti.

Se n’è parlato tanto, poi il silenzio: perché gli scavi alla Casa del Jazz di Roma si sono interrotti? Il documento inedito. Non ha mai smesso di occuparsi della vicenda la giornalista Eleonora Daniele, conduttrice del programma Rai “Storie Italiane ”. Ieri mattina la Daniele ha mostrato in diretta un documento inedito, consegnato all’avvocato di Pietro Orlandi, Laura Sgrò, mentre era ospite del programma in studio. Ma prima, ripercorriamo in breve l’intera vicenda e come si è arrivati a questo momento. Nel corso del programma sono stati mostrati i calcoli e le valutazioni svolte da un sacerdote Don Domenico Celano, che sin dall’inizio ha suggerito di concentrarsi sul tunnel della scala della Casa del Jazz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: La morte di Angelo Gugel e il caso Orlandi: così il maggiordomo di papa Wojtyla salvò le sue due figlie, pedinate prima della scomparsa di Emanuela; Emanuela Orlandi, convocato in Commissione d'inchiesta Marco Fassoni Accetti, l'uomo che si auto-accusò del rapimento; Caso Orlandi, la telefonata all’’uomo nero’ Marco Accetti: Racconterò cosa hai fatto con Emanuela; Caso Emanuela Orlandi, svolta in diretta su Rai 1: Eleonora Daniele consegna un documento inedito all'avvocato.

Accetti, fotografo romano e personaggio controverso, è noto per essersi autoaccusato nel 2013 del rapimento sia di Mirella Gregori sia di Emanuela Orlandi facebook