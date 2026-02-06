Referendum costituzionale 22-23 marzo Elly Schlein a Padova per il No

Elly Schlein è arrivata a Padova domenica 8 febbraio per sostenere il No al referendum costituzionale del 22-23 marzo. La leader del Partito Democratico ha partecipato a un evento pubblico nel capoluogo veneto, invitando i cittadini a opporsi alla riforma che, secondo lei, mette a rischio i principi fondamentali della Costituzione. La sua presenza si inserisce nel tour nazionale “Vota No per difendere la Costituzione”, che prosegue in diverse città italiane.

Elly Schlein a Padova domenica 8 febbraio per una delle tappe del viaggio sta attraverso il Paese con lo slogan: “Vota No per difendere la Costituzione". L'incontro domenica alle 16 al Centro Congressi Tappa veneta per Elly Schlein a Padova domenica 8 febbraio del viaggio nel Paese “Vota No per difendere la Costituzione". L’appuntamento è in programma alle 16 alla Sala Mantegna del Centro Congressi. La posizione del Pd è chiara ed è stata ancora una volta ribadita proprio da Schlein. «Questa riforma serve a chi governa e vorrebbe sostituirsi ai giudici, “adesso vi facciamo vedere chi comanda”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Referendum Costituzionale

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati si terrà il 22 e 23 marzo.

I cittadini che vogliono fare gli scrutatori ai seggi per il referendum del 22 e 23 marzo possono già iscriversi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Referendum Costituzionale

Argomenti discussi: Referendum costituzionale in materia di giustizia, 22 e 23 marzo 2026; Notizie - Referendum popolare confermativo 22 e 23 Marzo 2026; Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026: disponibilità scrutatori di seggio; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Referendum Giustizia: TAR conferma le date del 22 e 23 marzo 2026(ASI) - Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in Italia è stato ufficialmente fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. La data è stata stabilita con decreto del Presidente ... agenziastampaitalia.it

Reggio Emilia, referendum costituzionale sulla giustizia: si vota il 22 e il 23 marzoDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 le cittadine e i cittadini italiani aventi diritto al voto saranno chiamati a esprimersi sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante Nor ... sassuolo2000.it

Elly Schlein. . In diretta dalla Direzione nazionale del Pd facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com