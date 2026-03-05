A Milano sono stati avvistati Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, che sono stati fotografati mentre si trovavano nello stesso luogo. Entrambi sono stati notati in compagnia l’uno dell’altra, senza che siano stati forniti dettagli sul loro rapporto. Le immagini mostrano una presenza insieme, ma non sono stati diffusi ulteriori chiarimenti o dichiarazioni ufficiali.

Avvistamenti a Milano: tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo il legame sembra tutt’altro che spezzato. Avvistamenti a Milano: tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo il legame sembra tutt’altro che spezzato. Il brusio mediatico che circondava la presunta fine della storia tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo ha subito una brusca frenata. Se nelle scorse settimane il silenzio social e le apparizioni in solitaria avevano convinto i fan di un addio imminente, i recenti fatti milanesi ribaltano completamente la narrazione. La coppia è stata infatti intercettata nel cuore della metropoli lombarda, dimostrando una complicità che non lascia spazio a dubbi: la rottura, se mai c’è stata, è già un ricordo lontano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme: la verità sul loro rapporto

Leggi anche: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme dopo le voci di una rottura

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, ufficializzano il loro amore sui socialDopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, finalmente abbiamo una verità: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno ufficializzato la loro storia d’amore.

Aggiornamenti e notizie su Elisabetta Canalis.

Temi più discussi: Elisabetta Canalis è di nuovo single: è finita con il rugbista Alvise Rigo; Canalis-Rigo: storia già finita? Il messaggio che fa pensare alla rottura; Elisabetta Canalis torna single, finita la storia con Alvise Rigo; Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social dopo la rottura: Gli uomini intoccabili sono superiori.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme a Milano: tra l’ex velina e l’ex rugbista non è finita, fotoElisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme a Milano: tra l’ex velina e l’ex rugbista non è finita, foto ... gossip.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, ritorno di fiamma dopo la frecciatina sui social: la paparazzataElisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme? Dopo le voci di rottura e la frecciatina social, il settimanale Chi li paparazza a Milano. donnaglamour.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo fanno pace. La va a prendere in aeroporto poi tutti a casa a Milano - facebook.com facebook