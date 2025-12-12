Elisabetta Canalis e Alvise Rigo ufficializzano il loro amore sui social

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno ufficializzato la loro relazione sui social, confermando così le voci di una nuova storia d'amore. Dopo alcuni indizi che avevano alimentato le speculazioni, i due protagonisti hanno condiviso il momento con i loro follower, dando così il via a una nuova fase della loro vita sentimentale.

Non erano stati pochi gli indizi che lasciavano pensare ad una nuova storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. I due si sono conosciuti sul set di un reality show e oggi hanno finalmente ufficializzato la loro relazione. Ildifforme.it Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più: lei posta la prima foto insieme sui social Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più: lei posta la prima foto insieme sui social - A ufficializzare la liaison è stata la stessa ex Velina che postato sui social la prima foto che li ritrae insieme. tpi.it Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: la dedica per il compleanno non lascia più dubbi - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo stanno ufficialmente insieme, la foto per il compleanno dell'uomo non lascia più spazio ai dubbi ... msn.com Elisabetta Canalis: devastante! - facebook.com facebook © Ildifforme.it - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, ufficializzano il loro amore sui social

È amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: lei 47 anni, lui 32 - La Volta Buona 30/10/2025

Video È amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: lei 47 anni, lui 32 - La Volta Buona 30/10/2025 Video È amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: lei 47 anni, lui 32 - La Volta Buona 30/10/2025