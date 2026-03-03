Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati visti nuovamente insieme dopo settimane di voci sulla loro presunta rottura. I due sono stati fotografati mentre passeggiavano mano nella mano in un parco della città. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma le immagini mostrano chiaramente che continuano a frequentarsi. La coppia sembra ancora molto affiatata e legata.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si sono lasciati. Al contrario, i due sarebbero ancora innamorati e uniti. A svelarlo il settimanale Chi che ha fotografato la coppia in giro per le strade di Milano. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme Nei giorni scorsi era stato dato per certo l'addio fra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. Lui ex rugbista, personal trainer e personaggio tv, lei modella, imprenditrice e conduttrice, i due si erano conosciuti per lavoro e avevano iniziato a frequentarsi in gran segreto. Solo qualche tempo fa la Canalis aveva pubblicato, per la prima volta, uno scatto che li ritraeva insieme, sorridenti e felici, confermando la love story. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme dopo le voci di una rottura

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: l’ex velina rompe il silenzio con una citazione al veleno…L’ex velina Elisabetta Canalis rompe il silenzio con una citazione al veleno che sembra confermare l’addio definitivo al rugbista … L’ex velina...

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, insieme a Milano a casa di luiAltro che crisi e fine della relazione. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati avvistati insieme a Milano a casa di lui dopo l'aeroporto. Ritorno di fiamma? gazzetta.it

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, ritorno di fiamma dopo la frecciatina sui social: la paparazzataElisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme? Dopo le voci di rottura e la frecciatina social, il settimanale Chi li paparazza a Milano. donnaglamour.it

