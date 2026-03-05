Elio Germano apre il profilo Instagram per dire NO al referendum del 22-23 marzo omaggiando Gigi Proietti

L'attore apre il suo profilo Instagram con un video in cui interpreta un personaggio al telefono in un teatro. Nel messaggio, esprime vari tipi di NO, alcuni ironici e altri più decisi, per invitare le persone a partecipare al voto nel referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. Sullo sfondo, rende omaggio a Gigi Proietti.

Elio Germano apre il profilo Instagram con uno sketch che lo vede al telefono in un teatro, mentre articola una serie di NO, da rabbiosi a beffardi, per ricordare di andare a votare al referendum giustizia del 22-23 marzo. L'omaggio è a Gigi Proietti, che nel 1974 fu protagonista di un celebre spot televisivo e cinematografico, diretto da Ettore Scola, a sostegno del "NO" al referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

