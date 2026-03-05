Durante un evento teatrale, l’attore ha citato Gigi Proietti e ha invitato a votare “NO” al referendum sulla riforma della Giustizia. Le ultime rilevazioni indicano che il fronte del “Sì” si trova in leggero vantaggio a meno di tre settimane dal voto che si terrà il 22 e 23 marzo.

L'attore ha colto l'occasione per inaugurare il profilo Instagram e pubblicare un video, in cui celebra un famoso sketch di Gigi Proietti al telefono È notizia di queste ultime ore che il “Sì” al Referendum sulla riforma della Giustizia torna in vantaggio a meno di tre settimane dal voto in programma del 22 e 23 marzo. La rilevazione di ieri, mercoledì 4 marzo, dell’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’, sancisce la rimonta dei favorevoli alla riforma dopo il precedente sorpasso del fronte del “No”. Dunque il 51,5% voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 48,5% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum Giustizia, Elio Germano cita a teatro Gigi Proietti e invita a votare per il “NO” – IL VIDEO

Elio Germano sbarca sui social per promuovere il suo «No» al referendumSolo un appuntamento importante come il prossimo referendum sulla divisione delle carriere nella magistratura poteva convincere Elio Germano a...

Leggi anche: Evento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblico

Altri aggiornamenti su Referendum Giustizia.

Temi più discussi: Anpi e personalità della cultura contro il referendum sulla giustizia; Il mondo dello spettacolo per il No al Referendum, da Pif a Elio Germano: Il governo vuole solo più potere; Leali (Sì), Mannoia (No) e gli altri. La discesa in campo dei volti noti per lo sprint della campagna referendaria; Da Pif a Lerner a Milena Vukotic: il no al referendum di artisti e intellettuali nell’appello Anpi.

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Sondaggi Referendum Giustizia 2026/ Sì vince di ‘corto muso’: per 58% prevale voto di partito sulla riformaSondaggi politici sul Referendum Giustizia 2026 e come voteranno gli italiani tra contenuti riforma e scontro politico tra coalizioni ... ilsussidiario.net

L’affluenza al referendum giustizia 2026 si aggira attorno al 42%. Il sondaggio di Pagnoncelli si spinge a ipotizzare che potrebbe raggiungere il 49%. Nel primo scenario, il No è in vantaggio al 52,4%. Nel secondo la distanza col Sì torna ad accorciarsi. - facebook.com facebook

I magistrati come CasaPound: sede abusiva in Cassazione Referendum giustizia, 18 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com