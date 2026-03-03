Il ' barone nero' Jonghi Lavarini | Con Vannacci valiamo tra il 3 e il 10% | pensiamo a una civica in appoggio al centrodestra

Il 'barone nero' Jonghi Lavarini ha dichiarato che il movimento di Vannacci rappresenta tra il 3 e il 10 per cento dell’elettorato e ha annunciato l’intenzione di sostenere una civica in appoggio al centrodestra. La rottura tra Salvini e Vannacci ha suscitato reazioni contrastanti tra gli analisti, alcuni prevedono che possa ampliare il bacino di voti della coalizione, altri invece temono effetti divisionisti.

Le varie "anime" della destra sociale si stanno organizzando per le Comunali 2027. Obbiettivo "riconquistare Milano". Jonghi Lavarini a Dossier: "Abbiamo proposte di alto livello per il candidato sindaco". Chi sono i protagonisti e cosa si sta smuovendo "Il problema è che a Milano serve un nuovo Gabriele Albertini: una figura che rappresenti la sana borghesia del Nord, ma che abbia anche una solida formazione culturale di destra".

Osho: “Vannacci futurista? Tra lui e Marinetti abisso ideale incolmabile. Non farà bene al centrodestra, ma per i vignettisti è una manna”Roma, 13 febbraio 2026 - Federico Palmaroli, in arte Osho, vignettista e autore satirico, lei che del Futurismo è un appassionato: Vannacci e soci...

De Martinis annuncia la sua ricandidatura a presidente della Provincia con una lista civica, centrodestra spaccatoIl sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara annuncia la sua ricandidatura alle prossime elezioni provinciali Il presidente...