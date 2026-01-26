In vista delle prossime elezioni comunali a Milano, Forza Italia e Azione hanno avviato un dialogo volto a rafforzare le alleanze al centro. Durante un incontro al teatro Manzoni, i rappresentanti dei due partiti hanno sottolineato l'importanza di un’unità politica per affrontare con successo le sfide della città. La collaborazione tra le forze moderati si configura come un elemento chiave per un eventuale risultato elettorale positivo.

Milano – Prove di alleanza, anche in vista delle elezioni Comunali a Milan o, con un dialogo tra Forza Italia e Azione andato in scena al teatro Manzoni. L’occasione è stata l’evento conclusivo della tre giorni organizzata dagli azzurri per celebrare i 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, con il l eader di Azione Carlo Calenda tra gli ospiti. Il partito deve allargare i suoi “confini” perché “il 10% non basta per essere determinanti all’interno della coalizione”, secondo il segretario di FI e ministro Antonio Tajani. Calenda ha messo però “paletti chiari”: niente intese con “le quinte colonne di Putin o chi riceve nazisti cocainomani al ministero”, leggi Salvini che ha ospitato Tommy Robinson. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali a Milano, dialogo Azione-Forza Italia: “Si vince al centro”

Elezioni comunali a Faenza, Lega e Forza Italia scelgono il geologo Miccoli: "Candidato giusto al posto giusto"Lega e Forza Italia hanno annunciato l’accordo per sostenere il candidato sindaco Miccoli alle prossime elezioni comunali di Faenza.

Forza Italia risponde a Gabriella Corsaro: "Oltretorrente al centro delle politiche comunali ? E' sommerso da rifiuti e insicurezza"Forza Italia risponde alle affermazioni di Gabriella Corsaro sull’Oltretorrente, evidenziando che, se quanto descritto fosse vero, il quartiere sarebbe uno dei più sicuri e vivaci d’Europa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Chi è Antonio Civita, l'imprenditore del Panino Giusto che potrebbe candidarsi a sindaco di Milano col centrodestra; Milano ti ascolto: sfilano i papabili sindaci, ospiti dell’europarlamentare Pd Pierfrancesco Maran; Elezioni a Milano, il civico Antonio Civita stuzzica l’appetito di parte della destra; Comunali a Milano, nel centrodestra spunta Civita: il patron di Panino Giusto candidato sindaco?.

Elezioni comunali a Milano, dialogo Azione-Forza Italia: Si vince al centroCalenda show alla kermesse azzurra al Manzoni. Mario Calabresi? Stima. Tajani: alleanza modello Basilicata ... msn.com

Elezioni Milano, il portavoce di Luca Bernardo si dimette per incompatibilità professionaleAlessandro Gonzato, il giornalista di Libero nominato lo scorso 4 agosto si è dimesso dopo quaranta giorni di campagna elettorale. Originario di Verona, Gonzato ha 37 anni ed è giornalista ... ilfattoquotidiano.it

Elezioni comunali a Messina, La Vardera: "Pronti a presentare il nostro progetto" https://gazzettadelsud.it/p=2162238 - facebook.com facebook