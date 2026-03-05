Elettra Lamborghini è una furia una fan la esaspera e lei minaccia di denunciarla | i fatti

Elettra Lamborghini si trova al centro di una discussione online dopo un video pubblicato su TikTok. In questo filmato, una fan si rivolge all’artista, e quest’ultima reagisce con tono acceso, arrivando a minacciare una denuncia. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi commenti e reazioni diverse. La polemica si è sviluppata rapidamente, coinvolgendo numerosi utenti della piattaforma.

Un video pubblicato sui social ha acceso una polemica inaspettata tra Elettra Lamborghini e una sua follower su TikTok. Tutto è partito da un filmato diffuso durante i giorni del Festival di Sanremo 2026, che mostrerebbe la cantante mentre lascia un locale senza salutare i fan presenti. Da quel momento si è scatenato un botta e risposta pubblico tra l’artista e l’autrice del video, con accuse, chiarimenti e persino il riferimento a possibili azioni legali. La discussione, nel giro di poche ore, ha fatto il giro dei social. Elettra Lamborghini furiosa con una fan che la esaspera: ecco cosa è successo Nel filmato pubblicato su TikTok si vede Elettra Lamborghini uscire da un locale mentre alcuni fan la chiamano chiedendole un saluto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

