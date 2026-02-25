Sanremo Elettra Lamborghini furiosa nella notte | la cantante è una iena ecco la denuncia dei fatti

La magia del Festival di Sanremo non si spegne con la fine della diretta, ma per alcuni artisti la notte può trasformarsi in un incubo. Dopo aver calcato il palco dell’Ariston con Voilà, Elettra Lamborghini sperava di concedersi qualche ora di riposo in vista degli impegni successivi. Invece, la città ha continuato a pulsare tra eventi esclusivi, dj set e feste organizzate nei pressi degli hotel degli artisti. Un sottofondo incessante che, nel cuore della notte, ha fatto esplodere la sua frustrazione sui social. La denuncia di Elettra Lamborghini: ecco perché è furiosa Alle 3.15, esasperata per il volume altissimo proveniente dai festini vicini, la cantante ha affidato a X e Instagram uno sfogo senza filtri: «Porca TROya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro». 🔗 Leggi su Donnapop.it

