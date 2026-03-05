Volano stracci tra Elettra Lamborghini e una fan | Stron*a cancelli i commenti La foto l' ho fatta dopo

Elettra Lamborghini ha risposto a una fan sui social, chiedendo di cancellare i commenti e affermando che la foto è stata scattata successivamente. La discussione si è trasformata in uno scambio di battute, con la cantante che ha chiesto di eliminare alcuni messaggi e ha chiarito il momento in cui la foto è stata scattata. La disputa tra le due pare aver preso una piega più accesa.

Si sta scatenando un accesso botta e risposta tra Elettra Lamborghini e una sua fan (ormai probabilmente ex fan). Tutto nasce un filmato che la signora - 5.7mila follower su TikTok - ha pubblicato sulla piattaforma 6 giorni fa, ovvero durante i giorni del Festival di Sanremo 2026. Nel video si vede Elettra Lamborghini - che era in gara con il brano 'Voilà' - uscire da un locale. La cantante si guarda intorno, appare preoccupata per qualcosa o per qualcuno. Mentre i fan le gridano "Elettra, Elettra fai un saluto", lei non si gira e continua a parlare con il suo team, visibilmente pensierosa. Nei commenti sono arrivati le critiche e ora - anzi ieri 4 marzo per la precisione - Lamborghini stessa ha deciso di replicare.