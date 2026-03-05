Élena scomparsa nel nulla continuano le ricerche | perlustrazioni lungo la Statale 16 e Borgo La Rocca

Le ricerche di Élena, una giovane donna di origine romena scomparsa lunedì mattina, sono riprese oggi alle 9. Le operazioni coinvolgono perlustrazioni lungo la Statale 16 e Borgo La Rocca. Le squadre di soccorso continuano a cercarla in diverse zone della zona, senza sosta, nel tentativo di trovare eventuali tracce o indicazioni sulla sua ubicazione.

Operatori e volontari stanno battendo palmo a palmo l'area che corre a ridosso della Statale 16, tra l'imbocco della direttrice, in direzione San Severo, e Borgo La Rocca, frazione circa 10 kg da Foggia Sono ripartite alle 9 di oggi, giovedì 5 marzo, le ricerche di Élena, giovane donna di origine romena scomparsa nel nulla lo scorso lunedì mattina. La ragazza vive in Italia da pochi mesi, trovando lavoro come bracciante agricola. Nelle ultime settimane – per far fronte a difficoltà economiche – avrebbe iniziato a prostituirsi nei pressi di un ponte vicino allo svincolo per Manfredonia, insieme alla connazionale che ne ha denunciato la scomparsa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia, si cerca Elena, 21enne scomparsa lungo la statale 16. L’amica: «Alcuni uomini ci hanno molestato prima che sparisse»Questo è il quarto giorno di ricerche da parte delle forze di polizia per trovare Elena, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie da lunedì 2...

Elena scomparsa a Foggia da giorni, trovato e sequestrato il telefono della 21enne: era sulla statale 16Continuano le ricerche di Elena, 21 anni, la ragazza scomparsa da lunedì 2 marzo: la denuncia è stata presentata in questura a Foggia da un’amica con...

A Foggia quarto giorno di ricerche per Elena, la 21enne scomparsa nel nulla. Trovato il cellulare sulla stataleLa ragazza è arrivata in Italia circa tre mesi fa. Ha dapprima lavorato come bracciante agricola, poi avrebbe iniziato, con l’amica che ne ha denunciato la scomparsa, a prostituirsi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Scomparsa giovane donna a Foggia: il telefono ritrovato sul ciglio della stradaQuarto giorno di ricerche a Foggia per Elena, la donna 21enne scomparsa dalla Statale 16. Ritrovato il cellulare. Indagini in corso. quotidianodelsud.it