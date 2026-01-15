Annabella Martinelli scomparsa da Padova spunta una supertestimone L’incontro nel cuore della notte e l’offerta d’aiuto | Era senza telefono

Nuovi dettagli emergono nelle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, giovane di 22 anni di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Una supertestimone ha riferito di aver incontrato Annabella nel cuore della notte, offrendo il suo aiuto, e ha sottolineato che la ragazza era senza telefono. Questi elementi potrebbero contribuire a chiarire le circostanze della sua sparizione e proseguono le ricerche.

Emergono nuovi elementi nelle ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio e di cui non si hanno più notizie. A raccontare al Mattino di Padova di averla vista, adesso, è una studentessa di 19 anni, Giulia. Si tratta probabilmente dell’ultima persona ad aver incrociato e parlato con la giovane la sera della sparizione, lungo una strada di Teolo, nell’area dei Colli Euganei. La ragazza ha riferito il suo racconto prima ai familiari di Annabella, contattando uno dei numeri diffusi per raccogliere segnalazioni, e successivamente ai agli inquirenti che indagano per sequestro di persona. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Annabella Martinelli, le ultime foto della ragazza scomparsa da Padova

Leggi anche: Le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa da Padova

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: le immagini della ragazza in bicicletta; Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli; Due cartoni della pizza, la bicicletta chiusa con il lucchetto, il telefono muto: cosa sappiamo sulla…; Le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa da Padova.

Annabella Martinelli, la testimone che l'ha vista la sera della scomparsa: «Era senza il telefono, le ho offerto il mio aiuto. Forse andava a Teolo» - Una studentessa di 19 anni, Giulia, sarebbe l'ultima testimone ad aver visto e avvicinato lo scorso 6 gennaio Annabella Martinelli, la 22enne di ... msn.com